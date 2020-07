Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, incontro previsto a breve

CALCIOMERCATO MILAN – In casa Milan, oltre alle voci che confermano l’arrivo di Ralf Rangnick, continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, in settimana ci potrebbe essere un incontro tra i rossoneri e Mino Raiola. Il contratto del portiere classe 1999 scadrà nel 2021 e dovrà essere dunque presa una decisione definitiva: o ci sarà il prolungamento o sarà l’ultima estate per cedere Donnarumma, che l’anno prossimo si libererà a parametro zero. Quando si dice ‘oltre al danno anche la beffa’.

Gianluca Zambrotta ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Gigio e di altri temi relativi al Milan: LEGGI QUI LE SUE PAROLE >>>