Milan-Juventus, Adani: “I bianconeri non migliorano in nulla”

Una partita a senso unico, Milan-Juventus di ieri pomeriggio, come sottolineato anche da LeleAdani ai microfoni della Rai: il noto commentatore, che è stato anche giocatore, si è soffermato sulla difficoltà della squadra bianconera di migliorare in una situazione complicatissima. Ecco le sue parole: “In un discorso molto più generale ma credo ormai evidente non c’è assoluzione per nessuna delle componenti. C’è un chiacchierare volta dopo volta dicendo che si è usciti dalla crisi, c’è sempre una scusa che porta al giorno dopo ma non c’è mai un percorso lungimirante per prendersi le proprie responsabilità e crescere. Questo non dura da quattro mesi, ma da sedici. Io queste cose le dicevo esattamente un anno fa. Non c’era la chiarezza che ha caratterizzato la Juventus negli anni. In quest’ultimo percorso è stato richiamato Allegri per ripristinare vecchi parametri che ormai non valgono più. Il problema della Juventus non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora in nulla”. Milan, ecco la duplice missione stagionale di Brahim Díaz >>>