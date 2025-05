Milan, Jovic bomber ed eroe di Coppa Italia: e i tifosi lo premiano così

Jović, nella votazione dell'MVP su acmilan.com, ha superato i compagni Leão, Maignan e Pulisic , capaci comunque di brillare in Coppa Italia e in Serie A - in particolare a Udine e Venezia - ma meno determinanti di Luka: una doppietta nel Derby, con successo ed eliminazione nerazzurra, non si batte... Il nostro 9 si è riscoperto risorsa preziosa , dalle caratteristiche quasi uniche all'interno del reparto offensivo: esperienza, lavoro spalle alle porta, riempimento dell'area, senso del gol e finalizzazione.

La punta non ha giocato lo scorso weekend per un piccolo problema fisico, ora è impegnato a tornare a disposizione il prima possibile per la coda di una stagione che vale e pesa ancora molto. Campionato sì, ma specie la Finale di Coppa Italia in programma a maggio all'Olimpico di Roma: se siamo lì in buona parte per merito di Luka, e proveremo a vincere a ogni costo. Bravo bomber Luka!