Milan, José Mari compie oggi 42 anni: auguri all’ex centravanti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato in Spagna a Siviglia il 10 dicembre 1978, compie oggi 42 anni José Mari.

Dopo due buone stagioni all’Atletico Madrid, il Milan acquista José Mari nell’estate del 1999 per tenerlo in rosa 3 stagioni. La sua esperienza al Milan è molto al di sotto delle aspettative, tant’è che colleziona solo 14 gol in 75 partite giocate. José Mari conclusa l’esperienza al Milan tornò in patria e firmò nuovamente con l’Atletico Madrid. Attualmente José Mari si diletta facendo body building. La nostra redazione gli porge i migliori auguri. Calciomercato Milan – Tutto su De Paul: c’è anche il prezzo >>>