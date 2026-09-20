Dagli oltre 700 gol nel settore giovanile alla chiamata del Marocco Under 17: il percorso del 2011 Akram Jadid e il piano del Milan per trattenerlo

Matteo Chini
- Milano
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Durante la sosta nazionali, Akram Jadid risponderà alla chiamata dell’Under 17 del Marocco. L'attaccante classe 2011, stella dell'Under 18 rossonera, parteciperà agli impegni della selezione marocchina da sotto età. La convocazione arriva al termine di una rapida crescita nel settore giovanile del Milan, che nei primi giorni del ritiro estivo lo ha visto aggregato agli allenamenti della prima squadra allenata da Ruben Amorim.

Milan, chi è Jadid

Arrivato nel settore giovanile del Milan nel 2022 dopo i primi passi nella Voluntas Montichiari, Jadid ha totalizzato oltre 700 reti nelle categorie giovanili. Nel suo percorso spiccano i 324 gol realizzati in una sola stagione con la formazione Under 12. Le prestazioni del giovane attaccante lo hanno portato a giocare da sotto età nella squadra Under 18 rossonera.
Akram Jadid, Mila Under 18

Lo scouting di Amorim e le voci di mercato

Il rendimento di Jadid ha spinto Amorim ad aggregare il classe 2011 al gruppo della prima squadra per alcune sedute a Milanello. Durante la sessione estiva di calciomercato diverse società hanno manifestato interesse per l'attaccante, ma la posizione il Milan ha chiarito di non essere disposto a privarsi del fantasista marocchino.

Il piano del Milan per trattenerlo

Jadid non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan non per vincoli di regolamento. Le norme FIGC vietano infatti la stipula di questi accordi prima del compimento dei 16 anni, traguardo che il calciatore raggiungerà nel 2027. La società intende seguire la linea adottata con Francesco Camarda, che ha siglato un accordo triennale il 1° luglio successivo al compimento del sedicesimo anno.

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