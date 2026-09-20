Durante la sosta nazionali, Akram Jadid risponderà alla chiamata dell’Under 17 del Marocco. L'attaccante classe 2011, stella dell'Under 18 rossonera, parteciperà agli impegni della selezione marocchina da sotto età. La convocazione arriva al termine di una rapida crescita nel settore giovanile del Milan, che nei primi giorni del ritiro estivo lo ha visto aggregato agli allenamenti della prima squadra allenata da Ruben Amorim.

Milan, chi è Jadid

Lo scouting di Amorim e le voci di mercato

Il piano del Milan per trattenerlo

Arrivato nel settore giovanile delnel 2022 dopo i primi passi nella Voluntas Montichiari, Jadid ha totalizzato oltreNel suo percorso spiccano icon la formazione Under 12. Le prestazioni del giovane attaccante lo hanno portato a giocare da sotto età nella squadra Under 18 rossonera.Il rendimento diha spintoad aggregare il classe 2011 al gruppo dellaper alcune sedute a Milanello. Durante la sessione estiva di calciomercato diverse società hanno manifestato interesse per l'attaccante, ma la posizione ilha chiarito di non essere disposto a privarsi del fantasista marocchino.non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista con ilnon per vincoli di regolamento. Le norme FIGC vietano infatti la stipula di questi accordi prima del compimento dei 16 anni, traguardo che il calciatore raggiungerà nel 2027. La società intende seguire la linea adottata con, che ha siglato un accordo triennale il 1° luglio successivo al compimento del sedicesimo anno.