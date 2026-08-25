Nessun giorno di sosta per il Milan di Rúben Amorim che, dopo la vittoria al debutto in Serie A contro il Torino, si è ritrovato immediatamente al centro sportivo di Milanello per iniziare la preparazione atletica in vista del nuovo appuntamento in campionato. La sessione di allenamento ha visto la squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico in palestra per i titolari scesi in campo nel weekend e seduta regolare sul campo per il resto della rosa rossonera. Unica eccezione l'attaccante Rafael Leão, ancora fermo ai box a causa del noto infortunio.

Verso Milan-Venezia: Amorim punta sulla crescita dei big e su Diego Moreira

I fari dello staff tecnico rossonero sono già puntati sulla sfida di venerdì 29 agosto alle ore 20:45, quando a San Siro arriverà il Venezia guidato dall'ex centrocampista del Diavolo, Giovanni Stroppa. Come evidenziato dai quotidiani sportivi in edicola, in particolare dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore portoghese si aspetta un netto salto di qualità sul piano della tenuta fisica da parte dei leader della squadra, nello specifico Luka Modrić, Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

La partita contro i lagunari potrebbe inoltre diventare lo scenario ideale per un atteso debutto. Cresce infatti l'attesa tra i tifosi per vedere all'opera Diego Moreira, l'esterno offensivo arrivato nell'ultima sessione di mercato e pronto a scalare le gerarchie del tecnico portoghese.

La sorpresa di Milanello: Amorim aggrega il talento classe 2011 Akram Jadid

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La vera novità emersa dai campi di allenamento riguarda però la linea verde e la valorizzazione del settore giovanile. Alla seduta della prima squadra ha preso parte il giovanissimo, attaccante italo-marocchino nato nel. Il profilo del baby prodigio è impressionante: vanta uno storico di circasegnati nelle categorie inferiori del Milan, disputando quasi tutti i campionati sotto età rispetto ai propri compagni e avversari.Poche settimane fa, Jadid ha trascinato l'Under 15 rossonera alla conquista dello Scudetto di categoria, firmando una delle reti decisive nel 2-0 della finale contro l'Empoli. Questa convocazione conferma la filosofia calcistica di Rúben Amorim, da sempre propenso al lancio dei giovani talenti: una strategia societaria già dimostrata con l'inserimento in pianta stabile in prima squadra dei classe 2008 Christian Comotto e Francesco Camarda.