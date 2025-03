Milan, ipotesi Hong Kong per il tour estivo 2025: possibili sfide con top club inglesi

Con l’ultima parte della stagione 2024/2025 alle porte, il Milan è già al lavoro per definire i programmi della prossima annata, a partire dalle amichevoli estive. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri potrebbero cambiare rotta rispetto agli ultimi anni, scegliendo Hong Kong come sede del proprio tour precampionato, lasciando così gli Stati Uniti dopo due anni consecutivi di partecipazione al Soccer Champions Tour.

Non solo il Milan potrebbe optare per questa destinazione: anche alcuni grandi club della Premier League sembrano intenzionati a volare nel sud-est della Cina. Newcastle, Liverpool, Tottenham e Arsenal sarebbero pronti a raggiungere i rossoneri nell’ex colonia britannica, trasformando Hong Kong in uno dei poli calcistici dell’estate 2025. Un’occasione importante per testare la preparazione contro avversari di alto livello e, allo stesso tempo, espandere il brand in un mercato chiave come quello asiatico.