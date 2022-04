Milan-Investcorp-Elliott: le ultime sulla trattativa per il cambio di proprietà

Le ultime novità in merito al cambio di proprietà del Milan, con la trattativa tra Investcorp ed Elliott che potrebbe chiudersi a breve

Novità riguardo il cambio di proprietà del Milan . Secondo quanto riferisce 'Il Sole 24 ore', il fondo Elliott avrebbe deciso di farsi affiancare, nella trattativa per cedere il club rossonero ad Investcorp, da Bofa Merrill Lynch e Jp Morgan . Come riferisce il quotidiano, si tratta di 'due delle maggiori investment bank statunitensi'. Dall'altra parte, Investcorp sarebbe affiancato da Goldman Sachs .

Inoltre, come riporta il quotidiano, in caso di acquisto del Milan da parte di Investcorp, 'una delle ipotesi sarebbe quella di creare un veicolo di permanent capital, con investitori più pazienti e in grado di aspettare un arco temporale più lungo prima dell'uscita dall'investimento, in media una decina di anni'.