Caso ultras Milan e Inter: FIGC indaga anche su Calabria. Cosa rischia?

Il Codice di giustizia sportiva, all'articolo 25, vieta contatti tra tesserati e gruppi organizzati in contesti che possano determinare intimidazioni o violazioni della dignità umana. In caso di violazione, l'articolo 9 prevede sanzioni come multe e squalifiche. Per i dirigenti è prevista l'inibizione temporanea. Tuttavia, anche in caso di condanna, Inter e Milan non rischiano la responsabilità oggettiva e quindi non ci saranno detrazioni di punti.