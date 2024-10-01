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Probabili formazioni, Bayer Leverkusen-Milan: tre cambi per Fonseca

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Probabili formazioni, Bayer Leverkusen-Milan: Fonseca potrebbe pensare a tre cambi in vista della sfida di Champions League di questa sera
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oggi, martedì 1° ottobre, alle ore 21:oo, alla 'BayArena' di Leverkusen si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, valido per la 2^ giornata della Champions League 2024/2025. I rossoneri arrivano da una striscia positiva in Serie A, ma devono riprendersi in Europa dopo la pesante sconfitta subita contro il Liverpool. I tedeschi hanno pareggiato 1-1 col Bayern Monaco e vinta la prima in Champions. Ecco le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. Fonseca potrebbe cambiare. Le ultime.

Probabili formazioni, Bayer Leverkusen-Milan: rivoluzione in difesa

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In difesa pronti due cambi per il Milan. In porta dovrebbe giocare Maignan. Poi a destra Calabria al posto di Emerson Royal, a sinistra Theo Hernandez. Al centro Gabbia con probabilmente Pavlovic. Tomori potrebbe partire dalla panchina per i rossoneri. A centrocampo Musah resta un'opzione, ma dovrebbe partire sempre tra le riserve. Titolari Fofana e Reijnders. In attacco Morata sta bene, ma non al top e dovrebbe partire dalla panchina. Al fianco di Abraham pronto Loftus-Cheek. A sinistra Leao, a destra Pulisic. Ecco le probabili formazioni.

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Così in campo?

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BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Terrier; Boniface. A disposizione: Kovar, Lomb, Arthur, Belocian, Mukiele, Aleix Garcia, Hofmann, Palacios, Adli, Schick, Tella. Allenatore: Xabi Alonso.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Loftus-Cheek, Abraham. A disposizione: Nava, Torriani, Emerson Royal,Tomori, Terracciano, Thiaw, Musah, Zeroli, Morata, Chukwueze, Okafor. Allenatore: Paulo Fonseca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Moncada cerca il colpo? Dalla scuola del Real Madrid....

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