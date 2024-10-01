Probabili formazioni, Bayer Leverkusen-Milan: tre cambi per Fonseca

Così in campo?—
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Terrier; Boniface. A disposizione: Kovar, Lomb, Arthur, Belocian, Mukiele, Aleix Garcia, Hofmann, Palacios, Adli, Schick, Tella. Allenatore: Xabi Alonso.
MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Loftus-Cheek, Abraham. A disposizione: Nava, Torriani, Emerson Royal,Tomori, Terracciano, Thiaw, Musah, Zeroli, Morata, Chukwueze, Okafor. Allenatore: Paulo Fonseca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Moncada cerca il colpo? Dalla scuola del Real Madrid....
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