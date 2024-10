Probabili formazioni, Bayer Leverkusen-Milan: tre cambi per Fonseca

Oggi, martedì 1° ottobre , alle ore 21:oo , alla 'BayArena' di Leverkusen si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso , valido per la 2^ giornata della Champions League 2024/2025 . I rossoneri arrivano da una striscia positiva in Serie A, ma devono riprendersi in Europa dopo la pesante sconfitta subita contro il Liverpool . I tedeschi hanno pareggiato 1-1 col Bayern Monaco e vinta la prima in Champions. Ecco le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. Fonseca potrebbe cambiare. Le ultime.

Probabili formazioni, Bayer Leverkusen-Milan: rivoluzione in difesa

In difesa pronti due cambi per il Milan. In porta dovrebbe giocare Maignan. Poi a destra Calabria al posto di Emerson Royal, a sinistra Theo Hernandez. Al centro Gabbia con probabilmente Pavlovic. Tomori potrebbe partire dalla panchina per i rossoneri. A centrocampo Musah resta un'opzione, ma dovrebbe partire sempre tra le riserve. Titolari Fofana e Reijnders. In attacco Morata sta bene, ma non al top e dovrebbe partire dalla panchina. Al fianco di Abraham pronto Loftus-Cheek. A sinistra Leao, a destra Pulisic. Ecco le probabili formazioni.