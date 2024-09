Fonseca, come scrive 'Tuttosport' in edicola questa mattina, sette giorni fa ha sorpreso l’Inter con il 4-2-4, un po' come fece Leonardo contro il Real Madrid con il celebre 4-2-fantasia e la doppietta di Pato che stese i blancos. I due Milan, però, non sono paragonabili: quello di Leonardo schierava un vero trequartista come Seedorf, mentre Fonseca sta puntando su Morata come uomo di raccordo centrale; così come Ronaldinho e Pato hanno caratteristiche diverse da Leao e Pulisic. Ma entrambi hanno deciso di cambiare tattica in un momento delicato per entrambe le panchine. E ora? Come si comporterà Fonseca in Champions League?