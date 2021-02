Milan-Inter, la lettera aperta di mister Pioli ai tifosi rossoneri (VIDEO)

Milan-Inter, la lettera di Pioli ai tifosi rossoneri

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha scritto e letto una una lettera aperta rivolta ai tifosi rossoneri. Bellissime le parole scelte dal nostro allenatore e pubblicate attraverso un video da Socios.com. Pioli si rivolge apertamente al popolo milanista, sottolineando quanto manchi l’affetto del pubblico allo stadio da ormai un anno.

“Cari Milanisti, è trascorso un anno dal vostro ultimo abbraccio. Ci stiamo impegnando al massimo per onorare la maglia per rendervi orgogliosi, ma sentiamo la vostra mancanza. Manca arrivare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Mancano le vostre braccia al cielo, il vostro supporto quando inizia la nostra sfida. Un giorno tutto questo sarà un ricordo; le tribune vuote solo una triste pagina del passato. Ma fino ad allora, fin quando non potremo ascoltarvi, vogliamo sentirvi dentro di noi attraverso le vostre parole”.

