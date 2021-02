Calciomercato Milan – Talento che si ispira ad Hazard: Maldini lo vuole

Calciomercato Milan: occhi su Bodisteanu

Stando a quanto riportato questa mattina da Calciomercato.it, il Milan avrebbe messo gli occhi sul talento moldavo Stefan Bodisteanu. Classe 2003 del Viitorul, il trequartista cresciuto nell’Academy Hagi è stato scoperto proprio dall’ex fuoriclasse romeno che lo ha fatto esordire nel suo club attuale. Sulle sue tracce non ci sarebbero solo i rossoneri, ma diversi club italiani e la conferma è arrivata direttamente dal procuratore del ragazzo, Leonid Istrati.

L’agente di Bodisteanu ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it: “Lo seguono tanti club, italiani ma anche inglesi. A Stefan piacerebbe giocare in Serie A, nella migliore squadra possibile per lui. E sono sicuro che realizzerà il suo desiderio. È nato campione – ha aggiunto il procuratore – in una famiglia in cui i suoi genitori e nonni praticavano lo sport, suo padre è stato campione del mondo di wrestling…”.

Istrati poi prosegue: “L’Academy non è per tutti i calciatori fonte di ispirazione: il duro lavoro, la concentrazione, il coinvolgimento quotidiano di Gheorghe Hagi ha contribuito alla scelta di questo luogo, l’Accademia di Viitorul. Hagi produce talenti, ha una reputazione imponente ed è normale che tutti i ragazzini vogliano essere come lui. Certo, Stefan ha alcune caratteristiche in comune con il suo idolo, è visto come un grande talento e la sua carriera sta crescendo rapidamente, ma ha ancora molto lavoro da fare per avvicinarsi al livello in cui ha giocato Hagi. Qual è il suo modello? Eden Hazard. A volte lo imita persino. Vuole essere come lui, ovviamente l’Hazard che è al top della forma…”.

Ad oggi Bodisteanu vanta solamente 4 presenze in prima squadra, per un totale di 107 minuti e un assist realizzato. Certo nel mondo dei grandi deve ancora avere modo di confrontarsi, ma non va dimenticato che è solo un classe 2003 e sarebbe considerato addirittura troppo giovane anche per la Primavera. Per intenderci ha la stessa età di Emil Roback, che in nell’19 rossonera gioca perché è un grandissimo talento. Bodisteanu ha il contratto in scadenza nel 2022 e il Milan lo monitora con grande attenzione.