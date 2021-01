Milan Primavera, Roback: lampi di classe e gol per il pupillo di Ibrahimovic

Milan Primavera, gol e tanto altro per Roback

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Da pochi minuti è finito il match Primavera tra Lazio e Milan, stravinto dai ragazzi di Federico Giunti per 3-0. Un ritorno in campo brillante dopo più di tre mesi per una squadra che può contare su diversi giocatori interessanti in ottica Prima Squadra. Uno di questi è certamente Emil Roback, esterno d’attacco classe 2003 arrivato dall’Hammarby, squadra di cui Zlatan Ibrahimovic detiene il 25% delle quote societarie. Il numero 11 rossonero ha più volte esaltato le qualità di questo ragazzo, che oggi ha dimostrato lampi di classe non indifferenti. Un passo decisamente diverso rispetto agli altri e un dribbling irresistibile come dimostrato oggi in occasione del suo gol. Il ragazzo si farà? La ‘benedizione’ di Zlatan e le prestazioni in campo fanno ben sperare…

