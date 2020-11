Ibrahimovic: “Roback è il futuro della Svezia” | Milan News

Ibrahimovic sul suo ‘erede’ Roback

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a 'Sport Bladet' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI). In merito Emil Roback, classe 2003, attaccante svedese acquistato dal Milan dal club di cui è socio, l'Hammarby, Ibrahimovic ha detto: "È il futuro della Svezia, te lo posso dire adesso. È un giocatore di un livello completamente diverso. E questo è un esempio, non è un tipico giocatore svedese. È un giocatore completamente diverso ed è cresciuto ad Hammarby. Ed è di questo che sto parlando. Abbiamo diversi giocatori ad Hammarby che saranno qualcosa, devono solo avere la possibilità".