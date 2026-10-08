Morata, ma come hai fatto? L'ex Milan e Juventus sbaglia un gol assurdo a porta vuota

Milano, si sa, è da sempre una città per due: da una parte abbiamo il Milan mentre dall'altra l'Inter, una rivalità che non si ferma soltanto al campo, ma riflette anche nella parte dei tifosi. Stabilire con certezza quale sia la squadra più tifata nella città lombarda non è molto semplice: non esistono dei censimenti ufficiali in grado di stabilire con precisione la fede calcistica dei milanesi. Proprio per questo motivo, Yoodata, società specializzata in data science, ha realizzato per Milano Quotidiano una possibile stima della distribuzione del tifo in città.

Milan ed Inter, qual è la squadra più tifata?

Secondo i dati,sarebbe la squadra più tifata a Milano, con circaIlinvece segue con circaPiù staccata risulta essere lache occuperebbe il terzo posto con circaNumeri che confermano quanto il derby di Milano rappresenti una sfida che va oltre il fattore del campo.

I nerazzurri e i rossoneri si contendono da decenni la supremazia cittadina, non soltanto in termini di trofei ma anche sul piano del seguito popolare. Se per il numero di tifosi cittadini l'Inter risulta avanti, il discorso cambia guardando le presenze allo stadio: il Milan, infatti, ha chiuso davanti ai cugini per numero di spettatori portati a San Siro con circa 1,39 milioni di presenze complessive. Davanti al Milan c'è soltanto il Manchester United, con circa 1,40 milioni di tifosi. L'Inter invece si è fermata solo a quota 1,38.