Milan-Inter, Bastoni: “C’era voglia di vincere dopo i loro festeggiamenti”

"C'era tanta voglia di vincere dopo i festeggiamenti che ci hanno fatto in faccia l'anno scorso. Ce l'abbiamo fatta. Avremo sempre qualcosa in sospeso. Stasera era una finale, ed era doppiamente importante. Abbiamo affrontato bene la partita, siamo contenti. Proveremo ad arrivare primi nella corsa scudetto. L'anno scorso eravamo noi nella condizione del Napoli, sappiamo come è andata. Ci crederemo fino alla fine".