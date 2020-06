Milan – Infortunio Ibrahimovic: ecco quando tornerà in campo

NEWS MILAN – L’infortunio al polpaccio non ha fermato Zlatan Ibrahimovic, anzi. Lo svedese scalpita per il rientro, brucia le tappe e si prepara a tornare in campo per aiutare il Milan ad ottenere la qualificazione in Europa League nel corso di questo finale di stagione.

Nel corso della prossima settimana, effettuerà nuovi controlli. Nel frattempo può già tornare ad allenarsi insieme alla squadra. Ma quando tornerà in campo? Secondo le ultime indiscrezioni, confermate anche da Sky Sport, Ibra tornerà tra l’1 e il 4 luglio: potrebbe giocare già contro la SPAL, o al massimo contro la Lazio all’Olimpico.

Il Milan ha bisogno di Ibrahimovic, e probabilmente anche Zlatan ha bisogno del Milan. Il futuro, per la prossima stagione, è incerto. Ma c’è una certezza sul presente: Ibra e il Milan si cercano, si vogliono, e non vedono l’ora di ricongiungersi, anche solo per qualche altra settimana.

VERSO LECCE-MILAN: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI >>>