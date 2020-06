Vigilia Lecce-Milan: nessun dubbio di formazione per Pioli

NEWS MILAN – Quale sarà la formazione rossonera per Lecce-Milan? Reduce dal confronto, sfortunato, contro la Juventus nella semifinale di Coppa Italia, i rossoneri tornano in campo per la seconda volta nel post-lockdown. Già ieri è ripresa la Serie A con i recuperi della 25.a giornata, ora tocca alle sfide della 27.a giornata e domani il Milan scenderà in campo.

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, ma per quanto riguarda la formazione, non ha più alcun dubbio su quale schierare domani al ‘Via del Mare’ di Lecce. Il modulo è il 4-2-3-1, o 4-4-1 che dir si voglia. Zlatan Ibrahimovic sarà sostituito da Jack Bonaventura, il quale giocherà nel ruolo di Ante Rebic da esterno a sinistra, con il croato al centro dell’attacco.

Il ballottaggio per il ruolo di terzino destro è stato vinto da Andrea Conti, mentre al fianco di Capitan Alessio Romagnoli ci sarà Simon Kjaer. Tornano per Lecce-Milan anche i due squalificati contro la Juventus, Theo Hernandez e Samuel Castillejo, entrambi titolari.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic. Allenatore: Pioli.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. Allenatore: Liverani.

