Calciomercato Milan – Ecco il budget che i rossoneri potranno spendere

CALCIOMERCATO MILAN – In attesa di capire come andrà a finire questa stagione e se arriverà Ralf Rangnick, in casa Milan si pensa già da tempo al calciomercato.

Stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il fondo Elliott, dovrebbe mettere a disposizione della dirigenza rossonera, 75 milioni di euro da spendere per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Oltre a questa cifra, potranno essere utilizzati anche la metà degli introiti derivanti dalle cessioni.

E a proposito di calciomercato, un reparto che verrà rivoluzionato è la difesa. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

