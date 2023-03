Milan, infinito Giroud: l’attaccante sta vivendo una seconda giovinezza

Diciamo pure la verità: se non fosse stato per Olivier Giroud, non si sa come sarebbe stata la stagione del Milan. Non che sia positiva, in quanto i rossoneri hanno perso la Supercoppa italiana, sono stati eliminati dalla Coppa Italia e molto probabilmente non vinceranno lo scudetto. Il Diavolo, infatti, è rimasto in corsa per un piazzamento per la prossima Champions League e sogna di andare il più avanti possibile nell'edizione europea attualmente in corso dopo la qualificazione ai quarti di finale. Lì si tratta più di sogni di gloria che di reali obiettivi, in quanto in Champions ci sono squadre decisamente più attrezzate del Milan per vincere la coppa dalle grandi orecchie.