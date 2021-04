Milan, importanti novità per la realizzazione del nuovo stadio | News

Secondo le ultime indiscrezioni, il Comune di Milano ha accolto l'istanza pervenuta da Milan e Inter per la realizzazione del nuovo stadio

Stando a quanto riportato da 'LaPresse', il Comune di Milano ha accolto in maniera positiva l'istanza pervenuta da Milan e Inter. Inoltre concede la proroga del termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta alle società calcistiche. Lo riporta Palazzo Marino, specificando che "il termine, inizialmente fissato al 5 maggio, viene rinviato per consentire alle società di reperire le attestazioni necessarie e completare gli atti e le autocertificazioni già forniti nei mesi scorsi". Seguiranno ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Intanto Donnarumma sembrerebbe essere vicino al rinnovo con il Milan: le ultime sul futuro di 'Gigio'.