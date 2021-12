Milan, il programma del weekend del settore giovanile | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato tutte le partite di questo weekend del proprio settore giovanile

Ultimo fine settimana di gare del 2021 per il Settore Giovanile rossonero, con un programma che prevede ben tre recuperi per U11 femminile (sabato), U12 e U10 (domenica). Il weekend delle giovanili del Milan si contraddistinguerà anche per un elevato numero di trasferte.