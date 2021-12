Calciomercato Milan – Caccia ad un bomber da 40 milioni: le ultime

Il calciomercato sta ufficialmente per ripartire ed il Milan, come sempre, non si farà cogliere impreparato. Se, in prima istanza, il direttore tecnico Paolo Maldini aveva manifestato l'intenzione di non ritoccare in corsa la squadra, dopo l'infortunio di Simon Kjær il Diavolo qualcosa, giocoforza, dovrà fare in difesa. Per centrocampo ed attacco, eventualmente, si coglieranno quelle occasioni che si potranno presentare nel corso del mese di gennaio. Per il reparto offensivo, però, i rossoneri guardano già anche alla prossima estate.