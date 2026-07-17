Prosegue il lavoro del Milan di Amorim a Milanello: domenica possibile test contro il Milan Futuro
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Il nuovo Milan targato Amorim scalda già i motori. In questa prima settimana di raduno, i rossoneri stanno seguendo un programma molto intenso ma mirato, caratterizzato da sedute mattutine. L'obiettivo del portoghese è ben chiaro: mettere benzina sulle gambe fin dai primi momenti, impostando i nuovi concetti senza rischiare sovraccarichi.
Milan, weekend di lavoro a MilanelloLa preparazione non conosce pause. Secondo SkySport, la squadra lavorerà regolarmente anche domani. La vera curiosità però, è attesa per domenica, quando a Milanello potrebbe andare insieme cena un test in famiglia contro il Milan Futuro.
Sarà un'ottima occasione per vedere la seconda squadra, allenata dal nuovo tecnico Barquero e, inoltre, per testare i primi meccanismi di gioco. Archiviata la fase di lavoro a Milanello, per il Milan sarà tempo di imbarcarsi verso l'Asia e l'Oceania, per non dimenticare l'Europa, in vista della solita tournée.
- 25 luglio: Celtic-Milan a Glasgow
- 5 agosto: Milan-Inter a Perth
- 9 agosto: Chelsea-Milan in Indonesia
- 15 agosto: Manchester United-Milan in Polonia
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