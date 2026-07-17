Il nuovo Milan targato Amorim scalda già i motori. In questa prima settimana di raduno, i rossoneri stanno seguendo un programma molto intenso ma mirato, caratterizzato da sedute mattutine. L'obiettivo del portoghese è ben chiaro: mettere benzina sulle gambe fin dai primi momenti, impostando i nuovi concetti senza rischiare sovraccarichi.

Milan, weekend di lavoro a Milanello

La preparazione non conosce pause. Secondo SkySport, la squadra lavorerà regolarmente anche domani. La vera curiosità però, è attesa per domenica, quando a Milanello potrebbe andare insieme cena un

Sarà un'ottima occasione per vedere la seconda squadra, allenata dal nuovo tecnico Barquero e, inoltre, per testare i primi meccanismi di gioco. Archiviata la fase di lavoro a Milanello, per il Milan sarà tempo di imbarcarsi verso l'Asia e l'Oceania, per non dimenticare l'Europa, in vista della solita tournée.