Milan, il mio calciomercato 25/26: ecco la squadra col 3-4-3

Il nostro Stefano Bressi nel video qui sotto ha ipotizzato un possibile calciomercato per la prossima stagione del Milan

Il nuovo modulo del Milan potrebbe segnare una vera svolta. Dopo la grande prestazione con l’Udinese e il passaggio alla difesa a tre, è il momento di immaginare concretamente come potrebbe essere costruita la rosa per la stagione 2025/2026. Senza cessioni eccellenti, con pochi ma mirati rinforzi, e un’idea chiara. Valorizzare al massimo i punti di forza, da Theo Hernandez a Rafa Leao, passando per Pulisic.