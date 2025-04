Milan: il futuro è adesso! Nuovo assetto e mercato bollente. E Conceicao?

Oggi, martedì 29 aprile 2025, i quotidiani sportivi e non solo hanno dedicato ampio spazio al Milan, com’era prevedibile dopo la vittoria per 2-0 contro il Venezia in trasferta. Ma l’attenzione non è rivolta soltanto al campo: attorno al club rossonero stanno prendendo forma nuovi scenari legati al futuro direttore sportivo, alla guida tecnica, al mercato e ad altre possibili novità. Scopriamo insieme le notizie più rilevanti pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA