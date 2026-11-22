Manca sempre meno all'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, e il Milan si prepara a rinforzare la propria rosa. La dirigenza rossonera punta ad intervenire con delle operazioni mirate, capaci ad aumentare il livello della rosa. Un tema importante, però, è legato all'arrivo di un difensore centrale.

Milan, le parole di Ceccarini

"Il Milan vuole essere protagonista non solo in campionato ma anche sul mercato. Cardinale ha in mente investimenti sia per il presente che per il futuro . L'obiettivo è fare una squadra sempre più forte che possa lottare il prima possibile per lo scudetto. Il difensore centrale resta la priorità."

L'obiettivo è inserire in squadra un profilo di esperienza, affidabile e capace di dar maggior solidità al reparto arretrato. A fare il punto della situazione è stato, direttore di TMW, nel suo solito editoriale. La volontà di Cardinale è quella di costruire un Milan sempre più competitivo, e l'obiettivo è avvicinarsi il più possibile alla lotta scudetto.

In questo scenario, il nome in cima alla lista è quello di Goncalo Inacio, centrale dello Sporting Lisbona. Il Milan sa benissimo della richiesta economica del club, vicina ai 40 milioni di euro, ma non escluderebbe un investimento cosi importante per portarlo a Milano.

Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona è il preferito. Il Milan è consapevole che serviranno 40 milioni di euro ma è pronto a fare un maxi investimento. Molto dipenderà dalla volontà del club portoghese."

Il nome di Inacio, però, non è l'unico. Tra i profili monitorati ci sarebbero anche Sylla dell'Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Dortmund:

"Tra le alternative da non trascurare anche Sylla dell'Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Borussia Dortmund".