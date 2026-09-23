Sono passate appena 5 giornate di campionato, ma abbiamo già le presunte regine della competizione. Il Milan di Ruben Amorim insegue la Juventus nella classifica legata agli ascolti tv. La formazione bianconera, allenata da Luciano spalletti, è la squadra più vista dall'inizio della stagione su DAZN, l'unica a sperare una media di un milione di spettatori a match, con quasi 25 milioni complessivi fino ad ora.

Milan, i dati tv dopo 5 giornate

Il Diavolo insegue, posizionandosi al secondo posto come club italiano più visto, con una media di circa 917,161 spettatori a match. Al terzo posto, invece, risulta, Campione d'Italia in carica che tocca quota 876mila.

Riguardando la scorsa stagione, sia Milan che Inter superavano il milione con la Juventus, mentre quest'anno le due milanesi hanno perso rispettivamente il 15 e 16%. Nella classifica di ascolti complessivi la situazione è sempre la stessa: la Juventus guida con 5.023.672, a seguire il Milan con 4.585.806 e Inter con 4.380.309.

Ma qual è la gara più vista?

Una domanda che tutti i tifosi si pongono, però, è una sola: qual è la gara più vista? Analizzando i dati, la partita che ha avuto maggior seguito da parte dei tifosi è stata Juventus-Milan, conSubito a seguire, invece, abbiamo Roma-Inter della 5ª giornata con 1.373.677 spettatori.