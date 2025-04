Milan, il derby è un enigma per l’Inter: il pareggio allunga la striscia senza vittorie

Il Milan si conferma una squadra difficile da affrontare per l’Inter, come dimostrato dall’1-1 di ieri sera nel derby

Il Milan si conferma una squadra difficile da affrontare per l’ Inter , come dimostrato dall’1-1 di ieri sera nel derby di andata della semifinale di Coppa Italia . Un risultato che rimanda la qualificazione al ritorno del 23 aprile, ma che segna anche il quarto incontro stagionale tra le due compagini, un dato poco frequente nella storia del derby. Negli ultimi due anni, infatti, Milan e Inter si sono sfidate su tre fronti diversi ( Serie A, Supercoppa e Coppa Italia ), una situazione mai verificatasi prima in oltre un secolo di rivalità.

Il pareggio di ieri allunga a quattro la striscia senza vittorie per l’Inter contro il Milan, che si è mostrato ancora una volta superiore nei momenti cruciali. Nonostante la squadra nerazzurra partisse come favorita, il Milan è riuscito a mantenere l’equilibrio e a non cedere. Questo risultato si aggiunge alle vittorie rossonere nei precedenti incontri di campionato e Supercoppa, segnando una vera inversione di tendenza rispetto ai sei derby consecutivi vinti dall’Inter tra gennaio 2023 e aprile 2024, che avevano visto i nerazzurri trionfare sia in campionato che in Champions League.