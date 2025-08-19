Milan, il CT dell’Italia Gattuso farà visita a Milanello: ecco quando

Qui visionerà con attenzione l’allenamento della squadra di Massimiliano Allegri e probabilmente osserverà da vicino i giocatori azzurri come Matteo Gabbia e Samuele Ricci.
L'ex leggenda rossonera Gennaro Gattuso ha da pochi mesi preso l’incarico di Commissario Tecnico della nazionale italiana, ereditando il ruolo da Luciano Spalletti. Una sfida non semplice per l’ex calciatore e allenatore del Milan, ma Gattuso è noto per non mollare facilmente. Proverà in tutti i modi a riportare l’Italia ai Mondiali, assente dal 2014, e per farlo dovrà fare le scelte giuste, a partire dalla convocazione dei giocatori.
La sua prima partita sulla panchina della nazionale sarà il 5 settembre contro l’Estonia. In vista del debutto, il nuovo ct sta visitando i centri di allenamento di tutti i club di Serie A. Oggi è stato al centro sportivo dell’Atalanta, mentre domani, 20 agosto 2025, come riportato dall'ANSA, farà visita a Milanello, la sua “casa” per molti anni.
Qui visionerà con attenzione l’allenamento della squadra di Massimiliano Allegri e probabilmente osserverà da vicino i giocatori azzurri come Matteo Gabbia e Samuele Ricci.
