Milan, il CT dell’Italia Gattuso farà visita a Milanello: ecco quando

L'ex leggenda rossonera Gennaro Gattuso ha da pochi mesi preso l’incarico di Commissario Tecnico della nazionale italiana, ereditando il ruolo da Luciano Spalletti. Una sfida non semplice per l’ex calciatore e allenatore del Milan, ma Gattuso è noto per non mollare facilmente. Proverà in tutti i modi a riportare l’Italia ai Mondiali, assente dal 2014, e per farlo dovrà fare le scelte giuste, a partire dalla convocazione dei giocatori.