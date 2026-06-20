In mezzo al caos legato al futuro dirigenziale del Milan, non bisogna assolutamente dimenticare che c'è una stagione ancora da programmare, con un calciomercato ancora tutto da fare. Il nuovo tecnico, Ruben Amorim, avrà delle richieste ben specifiche e, oltre a questa, bisognerà gestire bene anche la questione legata agli ipotetici esuberi: tutti i giocatori rientranti dai prestiti. Tra questi, infatti, spunta Ismael Bennacer.

Milan, Bennacer è fuori dal progetto?

Arrivato al Milan nel 2019 dall'Empoli, il calciatore ha vissuto attimi davvero importanti: quando era in forma, era un calciatore sontuoso, am dopo il grave infortunio al ginocchio, l'algerino non si è più ripreso, venendo superato nelle gerarchie rossonere.

Il suo contrato, invece, è molto importante L'ex centrocampista dell'Empoli percepisce ben 4 milioni di euro all'anno senza il decreto crescita, per un ingaggio lordo di 7,5 milioni di euro. L'ammortamento, poi, è poco superiore al milione di euro, per un costo totale di quasi 9 milioni, cifre altissime per un calciatore che, attualmente, non viene ritenuto più al centro del progetto rossonero.

Nella sua ultima stagione alla Dinamo Zagabria, la continuità è stata presente, ma la squadra croata ha deciso di non esercitare il riscatto di 10 milioni di euro. Zvonimir Boban, ex calciatore rossonero ora presidente della Dinamo, ha dichiarato di voler trattenere il calciatore, ma solamente se l'algerino riuscirà a rescindere il suo contratto con i rossoneri. Altro tema che, molto probabilmente, infiammerà l'estate del Diavolo, proprio perchè sarà molto difficile trovare squadra che saranno disposte a pagare per il cartellino del centrocampista, in scadenza tra 1 anno.