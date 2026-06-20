L'avventura di Isamel Bennacer alla Dinamo Zagabria potrebbe non essere ancora terminata. Dopo un anno in prestito, il club croato ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il centrocampista algerino ha un contratto valido fino a giugno 2027 con il Milan, ma ormai da tempo non fa più parte del progetto. Il club rossonero sta cercando una soluzione per liberarsi del giocatore e, in questo senso, l'assist di Zvonimir Boban arriva con un timing perfetto.

Milan, le parole di Boban su Bennacer

“La nostra intenzione è chiara: vogliamo tenere Ismael Bennacer. Adesso però stiamo aspettando che riesca a risolvere il suo contratto con il Milan. Se dovesse svincolarsi e chiudere la questione con i rossoneri, noi saremmo senza dubbio la squadra ideale per il prosieguo della sua carriera”.

La rivincita di Boban

Intervenuto dall'assemblea dei soci della, l'ex calciatore e dirigente rossonero ha manifestato la volontà del club di trattenere. Come rivelato da, infatti, se il giocatore dovesse risolvere il proprio contratto con ilpotrebbero aprirsi nuovi scenari.Il valore di mercato diè calato parecchio rispetto al passato. Questo, però, non significa che ilsia disposto a regalarlo. La società ha bisogno di vendere il centrocampista classe 1997 per alleggerire il monte ingaggi, ma si muoverà con prudenza per trovare la soluzione migliore sia per il giocatore che per le casse del club. Se l'affare andasse in porto a queste condizioni, l'approdo dell'algerino in Croazia suonerebbe comenei confronti del, soprattutto dopo il burrascoso addio del dirigente nel gennaio del 2020 e le pesanti dichiarazioni degli ultimi anni.