L'ex dirigente del Milan Zvonimir Boban parla del possibile ritorno alla Dinamo Zagabria del centrocampista rossonero Ismael Bennacer
Calciomercato, Bennacer e non solo: ecco chi rientra dal prestito | VIDEO
L'avventura di Isamel Bennacer alla Dinamo Zagabria potrebbe non essere ancora terminata. Dopo un anno in prestito, il club croato ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il centrocampista algerino ha un contratto valido fino a giugno 2027 con il Milan, ma ormai da tempo non fa più parte del progetto. Il club rossonero sta cercando una soluzione per liberarsi del giocatore e, in questo senso, l'assist di Zvonimir Boban arriva con un timing perfetto.
Milan, le parole di Boban su BennacerIntervenuto dall'assemblea dei soci della Dinamo Zagabria, l'ex calciatore e dirigente rossonero ha manifestato la volontà del club di trattenere Bennacer. Come rivelato da Boban, infatti, se il giocatore dovesse risolvere il proprio contratto con il Milan potrebbero aprirsi nuovi scenari.
“La nostra intenzione è chiara: vogliamo tenere Ismael Bennacer. Adesso però stiamo aspettando che riesca a risolvere il suo contratto con il Milan. Se dovesse svincolarsi e chiudere la questione con i rossoneri, noi saremmo senza dubbio la squadra ideale per il prosieguo della sua carriera”.
La rivincita di BobanIl valore di mercato di Bennacer è calato parecchio rispetto al passato. Questo, però, non significa che il Milan sia disposto a regalarlo. La società ha bisogno di vendere il centrocampista classe 1997 per alleggerire il monte ingaggi, ma si muoverà con prudenza per trovare la soluzione migliore sia per il giocatore che per le casse del club. Se l'affare andasse in porto a queste condizioni, l'approdo dell'algerino in Croazia suonerebbe come l'ennesima rivincita di Zvonimir Boban nei confronti del Milan, soprattutto dopo il burrascoso addio del dirigente nel gennaio del 2020 e le pesanti dichiarazioni degli ultimi anni.
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