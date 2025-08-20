Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, ieri sera c'è stata una cena tra il direttore sportivo del Milan Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Durante la cena, è molto probabile che ci sia stato un confronto sulle ultime mosse di calciomercato. Il mercato rossonero è ancora molto attivo, sia in entrata sia in uscita. Il tassello principale a mancare ancora è quello della prima punta.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, ieri sera cena tra Tare e Allegri: ecco i temi sul piatto
ULTIME MILAN NEWS
Milan, ieri sera cena tra Tare e Allegri: ecco i temi sul piatto
Secondo quanto riporta Sky Sport 24, ieri sera c'è stata una cena tra il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri
Oggi il dirigente albanese si è presentato a Milanello, per far sentire la propria vicinanza al tecnico e ai giocatori nella settimana che porta alla prima giornata di campionato. Sempre secondo Sky Sport 24, Tare ha seguito da bordo campo l'allenamento insieme a Rino Gattuso. L'ex centrocampista e allenatore del Milan, ora CT della Nazionale, ha visitato il centro sportivo insieme al suo staff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA