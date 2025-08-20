Milan, ieri sera cena tra Tare e Allegri: ecco i temi sul piatto

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, ieri sera c'è stata una cena tra il direttore sportivo del Milan Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Durante la cena, è molto probabile che ci sia stato un confronto sulle ultime mosse di calciomercato. Il mercato rossonero è ancora molto attivo, sia in entrata sia in uscita. Il tassello principale a mancare ancora è quello della prima punta.