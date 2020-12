Milan, Ibrahimovic: “Sono Babbo Natale, porto doni ai miei 27 bimbi”

Milan, Ibrahimovic uomo dell’anno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato eletto uomo dell'anno da 'Sportweek'. Nel numero natalizio in uscita domani, il settimanale de 'La Gazzetta dello Sport' pubblicherà una lunga intervista allo svedese che, come al solito, non fa mai mancare le sue perle di saggezza. "Sono io Babbo Natale, sono io che porto i regali a tutti i miei 27 bimbi: due sono in Svezia e gli altri 25 a Milanello". Il solito Ibra divertente e ironico che si racconterà a 360 gradi e lo farà, come sempre, con la sua solita spontaneità.