Milan, Ibrahimovic in vacanza? Ecco la verità. I post sui social ... | PM News

Uno dei temi più caldi degli ultimi giorni in casa Milan è stata la presunta vacanza di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il club rossonero. Lo svedese, come spesso accaduto nel corso degli ultimi mesi, è stato preso di mira e criticato per essersi allontanato in un momento così delicato per il Diavolo. Si è detto che era in 'ferie' in Tanzania, ma la verità è un'altra. A rivelarla il nostro Stefano Bressi, che ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X' a riguardo.