Milan, Ibrahimovic e il futuro rossonero: ecco tutta la verità

La resurrezione del Milan è coincisa col ritorno di Zlatan Ibrahimovic e non può essere un caso. Ora l'attaccante svedese classe 1981 è fuori per un infortunio al ginocchio, ma sta tornando a grandi passi e vuole essere ancora protagonista. La sua mentalità ha stravolto la squadra e lo aiuterà a essere ancora importante, tornando ai massimi livelli. Sui social pubblica frasi criptiche che un po' si riferiscono al Milan e alla crescita della squadra e un po' potrebbero riferirsi al proprio futuro. Lui lavora per tornare, ma qualcuno ipotizza che se a dicembre non dovesse stare bene potrebbe lasciare anticipatamente.