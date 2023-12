Milan, Ibrahimovic sarà all’Allianz Cloud: quanti rossoneri presenti!

Nelle ultime settimane si è spesso parlato del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, dopo la decisione di ritirarsi dal calcio giocato al termine della passata stagione. Nonostante i continui incontri con Gerry Cardinale, Giorgio Furlani e Paolo Scaroni lo svedese non avrebbe ancora preso una decisione in merito al suo rientro nell'ambiente rossonero, principalmente perché ancora non si sarebbe delineato un preciso ruolo su misura.