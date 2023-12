Milan, attento a De Ketelaere! Può essere davvero un pericolo?

Siamo alla viglia di una partita molto importante. Atalanta-Milan può lanciare i rossoneri: con una possibile terza vittoria di fila, il Diavolo resterebbe in scia Scudetto e potrebbe salutare del tutto la mini crisi. Nella gara di domani, De Ketelaere , ex di lusso dovrebbe partire al centro dell'attacco della Dea. Con la maglia del Milan , De Ketelaere ha totalizzato 40 presenze , 1.480 minuti in campionato, nessun gol e un assist (dati transfermarkt.it). Poco, pochissimo per un giocatore arrivato come fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva rossonera. E domani? Può essere davvero pericoloso per il Milan ?

Milan, pericolo De Ketelaere?

De Ketelaere, fino a questo momento, non ha comunque brillato con l'Atalanta: in campionato ha giocato in 13 partite per un totale di 715 minuti di cui molti spesi partendo da titolare. In Serie A ha segnato un gol contro il Sassuolo e due assist, con il Monza e il Cagliari (dati transfermarkt.it). Numeri non esaltanti, sicuramente migliori di quelli vista al Milan. Forse, però, ci si aspettava un impatto maggiore, specialmente per il cambio ruolo. Gasperini, infatti, lo vede anche come prima punta, specialmente quando non c'è Scamacca (come domani sera). De Ketelaere resta comunque un pericolo per la difesa del Milan per due motivi: i rossoneri sono in emergenza nel reparto. Poi CDK potrebbe non dare punti di riferimento. Il belga non è da sottovalutare specialmente per la sua voglia di rivalsa.