Atalanta-Milan probabile formazione: sorpresa Romero? Ecco le ultime

Nella giornata di domani, sabato 09 dicembre , alle ore 18:00 , il Milan scenderà in campo al Gewiss Stadium per affrontare l' Atalanta di Gasperini . I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per dare continuità al campionato. Ecco la probabile formazione rossonera secondo quanto riportato da Sky, con una possibile sorpresa.

Atalanta-Milan, la probabile formazione rossonera

Nell'allenamento di ieri, si legge, Pioli avrebbe provato come attaccante esterno di destra non Samuel Chukwueze tra i titolari, ma Luka Romero. Un'opzione che potrebbe prendere piede. Vedremo dopo l'allenamento odierno. Il resto scelte obbligate: difesa a quattro con il ritorno di Theo Hernandez centrale. Linea a quattro con Calabria, Tomori, il francesee Florenzi. A centrocampo presto per Bennacer, ci dovrebbe essere Loftus-Cheek, Musah e Reijnders. In avanti torna Giroud