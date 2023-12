Atalanta-Milan, tegola Scamacca: c’è la lesione all’adduttore

"ULTIM'ORA ATALANTA Gianluca Scamacca fuori fino al 2024 Lesione al tendine dell'adduttore sinistro". La punta italiana, arrivata dopo un importante investimento in estate, salterà quindi la partita di sabato prossimo contro il Milan. Una brutta assenza per Gasperini, in una sfida che potrebbe essere molto importante per la stagione delle due compagini.