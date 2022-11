Milan, i risultati del settore giovanile nel fine settimana

Weekend di conferme per diverse squadre del Settore Giovanile rossonero già grandi protagoniste in questo mese nei rispettivi campionati. Tre vittorie a suon di gol per U17, U16 e U15, che si confermano dopo lo scorso fine settimana. I ragazzi di Lantignotti ne fanno addirittura nove sul campo del Venezia, mentre per le squadre di Baldo e Bertuzzo c'è un doppio successo sul Cittadella che vale, per entrambi i gruppi rossoneri, la vetta dei rispettivi gironi di categoria a punteggio pieno. Finisce in parità il ritorno in campo dell'U18 a Verona, mentre la Primavera femminile coglie il quarto successo di fila sul campo del Tavagnacco, confermandosi unica inseguitrice della capolista Roma.