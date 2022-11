MERCATO MILAN E TOP NEWS - Le ultime in vista del Salisburgo (getty images)

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Vigilia di Champions League oggi per il Milan: i rossoneri domani affronteranno il Salisburgo per quello che sarà una sorta di spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale. Nella giornata odierna hanno parlato quelli che saranno i protagonisti del match, ovvero Pioli e Tonali. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.