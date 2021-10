Milan-Hellas Verona, Pioli traccia la strada: i suoi concetti chiave

Un'altra vittoria entusiasmante, un'altra vittoria di gruppo in Milan-Hellas Verona, il gruppo di Stefano Pioli. La squadra è tale perché plasmata dal proprio allenatore. Pioli sa cosa chiedere ai propri giocatori e tutti sono pronti a dare tutto per lui e per il Milan. Anche chi gioca meno, anche chi non viene premiato. Il rapporto di Pioli con i suoi ragazzi è ottimo e tutti danno sempre tutto. Ma non solo cuore e anima, anche tanto gioco. Il Milan gioca bene, molto bene. I rossoneri sanno sempre cosa fare e hanno diverse soluzioni. Pioli sa modificare la squadra a gara in corso e la sensazione è che un modo per sistemare le cose ci sia sempre. Nel post gara Pioli ha affrontato tanti temi, tracciando un po' i suoi concetti chiave. Eccoli.