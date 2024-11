Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 11 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento in cui con la sosta per lasciare spazio alle nazionali riaccende diversi temi, tra la questione rinnovi alle possibili mosse di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.