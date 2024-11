Quotidiani sportivi, le prime pagine: un brutto Milan. Derby alla Juve

1 di 3

domenica 10 novembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 rifilato dalla Juventus di Thiago Motta al Torino di Paolo Vanoli nel derby della Mole, posticipo serale del sabato della 12^ giornata della Serie A 2024-2025. Un gol per tempo per i bianconeri: sblocca il match Timothy Weah, lo chiude Kenan Yıldız. Il turco dedica la rete ad Alessandro Del Piero nel giorno del suo 50esimo compleanno.

La Juve, con questi 3 punti, sale a quota 24 ed aggancia momentaneamente al secondo posto in classifica l'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, questa sera, alle ore 20:45, riceveranno il Napoli capolista a 'San Siro': chi vince si prende la vetta alla sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Una sosta che, come accaduto anche a settembre e ottobre, non sarà propriamente tranquilla per il Milan.

Dopo l'impresa in Champions League in casa del Real Madrid, infatti, i rossoneri di Paulo Fonseca non vanno oltre il 3-3 alla 'Unipol Domus' in casa di un Cagliari mai domo. Show di Rafael Leão (doppietta), ma la difesa balla in maniera paurosa. E l'allenatore se la prende con Theo Hernández.