Milan, Gonçalo Ramos è il miglior acquisto estivo della Serie A? Il duello con gli altri colpi

Prima del match contro il Galles, valido per la 1ª giornata del gruppo D di Nations League, Gonçalo Ramos è stato premiato dalla federazione portoghese per aver raggiunto 25 presenze con la maglia della Nazionale. Un traguardo che l'attaccante del Milan aveva centrato nell'amichevole pre Mondiale contro la Nigeria, ma che ancora non era stato celebrato.

Milan, Ramos premiato dal Portogallo: il comunicato

"Gonçalo Ramos è stato premiato giovedì dalla Federcalcio portoghese (FPF) per aver raggiunto la quota di 25 presenze con la Nazionale maggiore del Portogallo. L'omaggio ha avuto luogo allo Stadio José Alvalade, poco prima della sfida tra Portogallo e Galles, in un'occasione che ha celebrato il percorso dell'attaccante con la maglia delle Quinas. Il giocatore ha ricevuto una targa commemorativa per il traguardo, dalle mani dei dirigenti Toni e Domingos Paciência".

La partita di Ramos contro il Galles

Tiri/in porta: 1/1

1/1 Passaggi tentati/riusciti: 4/5

4/5 Tocchi: 9

9 Palle perse: 2

I numeri con il Portogallo