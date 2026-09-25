Premio speciale per Gonçalo Ramos a pochi istanti dal calcio d'inizio di Portogallo-Galles: ecco cosa ha 'vinto' il centravanti del Milan
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Prima del match contro il Galles, valido per la 1ª giornata del gruppo D di Nations League, Gonçalo Ramos è stato premiato dalla federazione portoghese per aver raggiunto 25 presenze con la maglia della Nazionale. Un traguardo che l'attaccante del Milan aveva centrato nell'amichevole pre Mondiale contro la Nigeria, ma che ancora non era stato celebrato.
Milan, Ramos premiato dal Portogallo: il comunicatoLa premiazione è stata anche annunciata sui canali della Federcalcio portoghese. Ecco il comunicato ufficiale:
"Gonçalo Ramos è stato premiato giovedì dalla Federcalcio portoghese (FPF) per aver raggiunto la quota di 25 presenze con la Nazionale maggiore del Portogallo. L'omaggio ha avuto luogo allo Stadio José Alvalade, poco prima della sfida tra Portogallo e Galles, in un'occasione che ha celebrato il percorso dell'attaccante con la maglia delle Quinas. Il giocatore ha ricevuto una targa commemorativa per il traguardo, dalle mani dei dirigenti Toni e Domingos Paciência".
La partita di Ramos contro il GallesIl Portogallo ha sconfitto il Galles per 1-0 grazie alla rete decisiva siglata al 22' dall'ex rossonero João Félix. Ramos ha iniziato la sfida dalla panchina, facendo il suo ingresso in campo al minuto 68 per sostituire Cristiano Ronaldo. Ecco qualche dato interessante della prestazione del centravanti del Milan (statistiche Sofascore):
- Tiri/in porta: 1/1
- Passaggi tentati/riusciti: 4/5
- Tocchi: 9
- Palle perse: 2
I numeri con il PortogalloRamos ha debuttato con il Portogallo il 17 novembre 2022, in occasione di una vittoria per 4-0 contro la Nigeria in cui il centravanti del Milan ha realizzato anche un gol. Nelle prime 28 apparizione con la selezione lusitana, il classe 2001 ha collezionato 11 reti complessive. Il picco della sua carriera internazionale resta la tripletta realizzata contro la Svizzera nel Mondiale del 2022.
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