Milan, oggi Giroud ha svolto allenamento personalizzato | News

Olivier Giroud non ha preso parte all'amichevole di ieri contro il Vicenza, così come non ha giocato questa mattina contro la Pergolettese. L'attaccante francese ha accusato un affaticamento muscolare, motivo per il quale ha saltato le ultime due amichevoli pre stagionali con il Milan. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', oggi l'ex centravanti del Chelsea ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni e potrebbe essere a disposizione di Pioli per la sfida di sabato contro l'Udinese. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?