Il Milan ha scelto il suo rinforzo per la difesa: l'obiettivo principale, infatti, risponde al nome di Mario Gila. La dirigenza rossonera ha finalmente rotto gli indugi ritrovando l'accordo con il giocatore, regalando così a Rúben Amorim, tecnico del diavolo, un nuovo innesto per blindare la retroguardia.

Milan, lo storico degli infortuni di Gila

Lo scoglio più duro però rimane comunque il presidenteil Milan non vuole perdere tempo e l'intenzione, infatti, è quella di presentare un'offerta ufficiale per piegare la resistenza della Lazio e arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Ma perché proprio Gila? Il Milan vede nell'ex talento del Real Madrid un profilo di spessore importante. Il classe 2000 ha ottime qualità tecniche, sia in fase di impostazione che nella pulizia degli interventi, caratteristiche che piacciono alla società. L'esperienza maturata poi nel nostro campionato è un vero e proprio valore aggiunto.

Oltre alle doti tecniche, a convincere il Milan è stata anche la tenuta fisica del giocatore: nonostante un'annata piena di impegni, Gila ha dimostrato una forte continuità di rendimento, saltando solamente sei partite in tutta la stagione a causa di piccoli stop: