Il Milan acquista Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro battendo Napoli e Atalanta. Domani l'incontro ufficiale con i tifosi al Flagship Store di via Dante

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Mario Gila a Pianeta Milan: "Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento"

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Il 'nuovo' Milan di Gerry Cardinale non perde tempo sul mercato: un esempio è il colpo Mario Gila, portato a casa battendo la concorrenza forte dell'Atalanta e del Napoli, senza che ci sia stata una vera e propria trattativa con la Lazio: i rossoneri sono andati incontro alla richiesta del club biancoceleste pagando 30 milioni di euro.

Il Milan ha agito velocemente mettendo fuori causa tutta la concorrenza. Per Ruben Amorim resta un colpo davvero molto importante: lo spagnolo rinforza in modo clamoroso il reparto arretrato del Milan. All'allenatore portoghese serviva un difensore veloce, bravo nell'impostazione e ottimo nell'uno contro uno. Gila porta con sé tutte queste caratteristiche. Un colpo che resta fin troppo sottovalutato, anche vedendo le fatiche che stanno facendo le altre squadre italiane a trovare dei difensori forti per rinforzare i propri reparti.

Milan, Gila: domani l'evento al Flagship Store di via Dante con i tifosi

L'evento ufficiale a Milano: l'abbraccio con i sostenitori rossoneri

Mario Gila, che sta lavorando con Amorim a Milanello, incontrerà presto i tifosi: come annunciato sul sito ufficiale del club il Flagship Store di via Dante è pronto ad accogliere il nuovo difensore rossonero.
  • Mercoledì 22 luglio alle 17.30, sarà presente e protagonista nel negozio nel cuore di Milano.
  • L'obiettivo è abbracciare i tifosi presenti.

Pianeta Milan seguirà l'evento ovviamente, con immagini e dichiarazioni del difensore del Milan direttamente dal Flagship Store rossonero. Le aspettative sono già alte per Mario Gila, uno dei colpi più importanti di tutto il mercato della Serie A.

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