Milan, Gila: domani l'evento al Flagship Store di via Dante con i tifosi

Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM

Il 'nuovo' Milan di Gerry Cardinale non perde tempo sul mercato: un esempio è il colpo Mario Gila, portato a casa battendo la concorrenza forte dell'Atalanta e del Napoli, senza che ci sia stata una vera e propria trattativa con la Lazio: i rossoneri sono andati incontro alla richiesta del club biancoceleste pagando 30 milioni di euro.

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L'evento ufficiale a Milano: l'abbraccio con i sostenitori rossoneri

Mercoledì 22 luglio alle 17.30 , sarà presente e protagonista nel negozio nel cuore di Milano.

, sarà presente e protagonista nel negozio nel cuore di Milano. L'obiettivo è abbracciare i tifosi presenti.

Il Milan ha agito velocemente mettendo fuori causa tutta la concorrenza. Perresta un colpo davvero molto importante: lo spagnolo rinforza in modo clamoroso il reparto arretrato del Milan. All'allenatore portoghese serviva un difensore veloce, bravo nell'impostazione e ottimo nell'uno contro uno. Gila porta con sé tutte queste caratteristiche. Un colpo che resta fin troppo sottovalutato, anche vedendo le fatiche che stanno facendo le altre squadre italiane a trovare dei difensori forti per rinforzare i propri reparti.Mario Gila, che sta lavorando con Amorim a Milanello, incontrerà presto i tifosi: come annunciato sul sito ufficiale del club ilè pronto ad accogliere il nuovo difensore rossonero.

Pianeta Milan seguirà l'evento ovviamente, con immagini e dichiarazioni del difensore del Milan direttamente dal Flagship Store rossonero. Le aspettative sono già alte per Mario Gila, uno dei colpi più importanti di tutto il mercato della Serie A.