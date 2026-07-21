Milan, Gila: domani l'evento al Flagship Store di via Dante con i tifosi

Il Milan acquista Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro battendo Napoli e Atalanta. Domani l'incontro ufficiale con i tifosi al Flagship Store di via Dante
Mario Gila: “Mi aspetto di fare tante cose buone. Ho parlato con Amorim, sono contento” | PM
Il 'nuovo' Milan di Gerry Cardinale non perde tempo sul mercato: un esempio è il colpo Mario Gila, portato a casa battendo la concorrenza forte dell'Atalanta e del Napoli, senza che ci sia stata una vera e propria trattativa con la Lazio: i rossoneri sono andati incontro alla richiesta del club biancoceleste pagando 30 milioni di euro.
L'evento ufficiale a Milano: l'abbraccio con i sostenitori rossoneriMario Gila, che sta lavorando con Amorim a Milanello, incontrerà presto i tifosi: come annunciato sul sito ufficiale del club il Flagship Store di via Dante è pronto ad accogliere il nuovo difensore rossonero.
- Mercoledì 22 luglio alle 17.30, sarà presente e protagonista nel negozio nel cuore di Milano.
- L'obiettivo è abbracciare i tifosi presenti.
Pianeta Milan seguirà l'evento ovviamente, con immagini e dichiarazioni del difensore del Milan direttamente dal Flagship Store rossonero. Le aspettative sono già alte per Mario Gila, uno dei colpi più importanti di tutto il mercato della Serie A.
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